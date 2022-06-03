Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 4 июня, 2022, 01:14 — ИА Регнум. Босния и Герцеговина действительно случай «специальный» — это лучше всего доказывает большое количество иностранных «специальных представителей», которые занимаются этой страной. Об этом заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик 3 июня на своей странице в «Твиттере».

President.az Милорад Додик

Он добавил, что политика иностранных представителей пережила полный провал, но они все еще пытаются налаживать отношения внутри БиГ.

По мнению Додика, БиГ не нуждается в спецпредставителях, ей нужно «избавиться от международного вмешательства».

«Народы Боснии и Герцеговины имеют право принимать решения, от которых зависит, как будет устроена их жизнь. Никакие вмешательства извне не могут спасти БиГ от уничтожения, если не будет договоренности между тремя государствообразующими народами», — подчеркнул Додик.

Напомним, что спецпредставителем ЕС по Западным Балканам является Мирослав Лайчак. В декабре 2021 года Великобритания назначила своего спецпредставителя по этому региону — офицера британских военно-воздушных сил Стюарта Пича. Спецпредставителем США по Западным Балканам является Габриэль Эскобар. Все они неоднократно наносили визиты в Боснию и Герцеговину и вели переговоры с руководством этой страны.