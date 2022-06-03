Москва, , 21:12 — REGNUM Экспорт украинского зерна не столь значителен, как о нём сейчас говорят на Западе в политических целях, заявил 3 июня президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину — ведущему программы «Москва. Кремль. Путин».

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Отметив, что в мире ежегодно производится около 800 млн тонн пшеницы, президент напомнил о заявлениях, согласно которым «Украина готова экспортировать 20 млн тонн», то есть два с половиной процента от общемирового объёма. Кроме того, в общем мировом объёме продовольствия пшеница составляет только 20%.

Владимир Путин «Это значит, что эти 20 млн тонн украинской пшеницы — это 0,5%. Ни о чём».

Кроме того, отметил президент, 20 млн тонн — это потенциальный экспорт Украины. Тогда как по данным Минсельхоза РФ, экспорт Украины составляет пять миллионов тонн пшеницы и семь миллионов тонн кукурузы.

Владимир Путин «Ну, мы понимаем, что это немного. В текущем сельхозгоду (21/22 год) мы проэкспортируем 37 млн тонн, а за 22/23 год, думаю, что мы поднимем этот экспорт до 50 млн тонн».

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