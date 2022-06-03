Москва, 3 июня, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Экспорт украинского зерна не столь значителен, как о нём сейчас говорят на Западе в политических целях, заявил 3 июня президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину — ведущему программы «Москва. Кремль. Путин».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Отметив, что в мире ежегодно производится около 800 млн тонн пшеницы, президент напомнил о заявлениях, согласно которым «Украина готова экспортировать 20 млн тонн», то есть два с половиной процента от общемирового объёма. Кроме того, в общем мировом объёме продовольствия пшеница составляет только 20%.

Владимир Путин «Это значит, что эти 20 млн тонн украинской пшеницы — это 0,5%. Ни о чём».

Кроме того, отметил президент, 20 млн тонн — это потенциальный экспорт Украины. Тогда как по данным Минсельхоза РФ, экспорт Украины составляет пять миллионов тонн пшеницы и семь миллионов тонн кукурузы.