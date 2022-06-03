Нижний Новгород, , 21:05 — REGNUM Жители по достоинству оценят новый ледовый дворец на Стрелке, он займет достойное место в архитектурном ансамбле Нижнего Новгорода. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с нижегородским губернатором Глебом Никитиным.

Михаил Мишустин Nalog.ru

«Хочу Вас поздравить с началом работ по долгожданному строительству Ледового дворца спорта. Вы серьёзно этим занимались, хотели, чтобы в городе был замечательный, самый современный спортивный комплекс», — отметил Мишустин.

По его словам, все необходимые федеральные средства на этот проект зарезервированы. Это около 5 млрд рублей в течение пяти лет.

«И конечно, прошу Вас традиционно взять под личный контроль строительство, чтобы ввести в эксплуатацию этот объект до конца 2024 года», — заключил председатель правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Нижнем Новгороде Мишустин принял участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Он выступил на пленарном заседании мероприятия.