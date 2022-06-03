Лондон, , 21:02 — REGNUM Меган Маркл и принц Гарри посетили службу в соборе Святого Павла в честь празднования 70-летия со дня восшествия на престол королевы Елизаветы II. Об этом 3 июня пишет Express.

Принц Гарри и Меган Маркл Mark Jones

Как отмечает издание, толпа встретила пару неоднозначно. Часть присутствующих их освистала, а другая наоборот им аплодировала. Добавим, что, несмотря на это, герцог и герцогиня Сассекские продолжали улыбаться, заходя внутрь собора.

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году принц Гарри и Меган Маркл дали интервью журналистке Опре Уинфри, в котором рассказали, почему переехали в США и отказались от своих титулов. По их словам, члены королевской семьи позволяли себе «расистские» высказывания в адрес Маркл — в какой-то момент она якобы хотела покончить жизнь самоубийством из-за отношений с претендентами на королевский престол.

Читайте ранее в этом сюжете: Гарри и Маркл прибыли на платиновый юбилей Елизаветы II