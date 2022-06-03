Москва, , 20:58 — REGNUM Энергетические проблемы стран Запада — результат спекуляций и продвижения «зелёной энергетики», заявил 3 июня президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Это крайне недальновидная политика, опирающаяся на неквалифицированные рекомендации, отметил российский лидер.

«Я лично считаю, что многие политические силы и в Штатах, и в Европе начали спекулировать на естественной тревоге жителей планеты за состояние климата, за изменение климата, начали продвигать эту «зелёную повестку» в том числе в энергетике.

Вроде бы всё и хорошо, но нехорошо только, когда даются неквалифицированные, не имеющие никакого под собой основания рекомендации о том, что нужно делать в сфере энергетики, завышаются возможности альтернативных видов энергетики: солнечной, ветровой, не знаю, какой угодно другой, водородной, — это перспектива, наверное, но сегодня этого нет в должном объёме, должного качества и по нужным ценам. И в то же время начали принижать значение традиционных видов энергии, в том числе и прежде всего углеводородов», — сказал Владимир Путин.

«Всё это привело к недоинвестированию в мировой энергетический сектор, а как результат — повышение цен. Пожалуйста, в прошлом году недостаточно было ветровой нагрузки, ветер не тот, как ожидали, зима затянулась — и сразу цены полетели вверх», — подчеркнул президент России.

Читайте ранее в этом сюжете: «Осенью запоют иначе!» — Австрия готовится отобрать газохранилище Газпрома