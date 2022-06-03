Курган, , 20:56 — REGNUM В Кургане коммунальщики зафиксировали три новых провала на сетях канализации в Заозерном, Рябково и центре столицы Зауралья. Об этом сообщает пресс-служба «Водного союза».

Ремонт подземных сетей Yarregion.ru

Работа по устранению аварий будет вестись поэтапно, после согласования земляных работ, отмечают в компании. В районе пересечения улиц К. Маркса и В. Блюхера «Водный союз» запланирована промывка самотечного коллектора большого диаметра — 1000 мм. Проезд по перекрёстку будет закрыт на месяц — с 09:00 (7:00 мск) 15 июня до 21:00 (19:00 мск) 14 июля 2022 года.

По ул. Рылеева, 43, во втором микрорайоне, 8а (район ТЦ «Ежевика») и по ул. К. Маркса, 76 (напротив ТЦ «Звездный») провалилось дорожное полотно из-за газовой коррозии ветхих коммуникаций. В связи с этим с 09:00 (7:00 мск) 3 июня до 21:00 (19:00 мск) 3 августа будет закрыто движение автотранспорта по ул. Рылеева от ул. 9 Мая до жилого дома № 40 и от ул. 9 Мая до жилого дома №35.

На данный момент сотрудники цеха канализации работают на ул. Фарафонова. Здесь предстоит заменить участок коллектора диаметром 800 мм. Окончание работ запланировано на конец июня.