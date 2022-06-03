Москва, 3 июня, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Официальный представитель автопроизводителя Mazda на российском рынке ООО «Мазда Мотор Рус» объявил об отзыве 19 795 автомобилей из-за проблем с топливными насосами. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Vegansoldier Эмблема Mazda

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Mazda 3, 6, CX-5, CX-9 и MX-5, изготовленные в период с апреля 2018 года по январь 2019 года.

«Причина отзыва транспортных средств: на автомобилях, которые попадают под действие данной кампании, рабочее колесо топливного насоса низкого давления может деформироваться, что может вызвать выход насоса из строя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дефект может привести к прекращению возможности запуска двигателя или его самопроизвольной остановке, что повышает риск ДТП.

«Водитель может заметить данную неисправность по включению сигнализатора неисправности систем двигателя (check engine) или неравномерной работе двигателя», — указывается в пресс-релизе.

Сообщается, что на всех отзываемых транспортных средствах будет произведена замена топливных насосов низкого давления на модифицированные. Все ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев автомобилей.