Москва, , 20:48 — REGNUM Курсы рубля немного вырос по отношению к доллару и евро по итогам торгов в пятницу, 3 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро © ИА REGNUM

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,95 рубля, что на 70 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро опустился на 81 копейку и составил 64,75 рубля.

В целом за прошедшую рабочую неделю доллар подешевел на 5,75 рубля, евро — на 4,94 рубля.

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