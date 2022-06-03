Лос-Анджелес, США, 3 июня, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Поклонники сериала «Очень странные дела» выдвигают теорию о том, что герой Стив Харрингтон (Джо Кири) может умереть в четвёртом сезоне шоу. Об этом 3 июня пишет Elle Girl.

Цитата из т/с «Очень странные дела» Джо Кири в роли Стива Харрингтона

Как отмечает издание, пользователи предлагают несколько вариантов, почему это должно произойти. По мнению поклонников шоу, Харрингтон в седьмой серии четвёртого сезона был ранен демобатами — последствия их укусов могут быть фатальными. К тому же персонаж уже несколько раз показывал себя героем, поэтому неудивительно, если он пожертвует жизнью ради друзей или бывшей возлюбленной Нэнси Уиллер (Наталия Дайер) в финале сезона.

ИА REGNUM напоминает, что четвёртый сезон шоу «Очень странные дела» был разделён на две части. Премьера первой состоялась 27 июня 2022 года — вторая выйдет 1 июля.