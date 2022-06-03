Москва, 3 июня 2022, 20:47 — REGNUM Создать условия для безопасной транспортировки украинского зерна готова Россия, заявил 3 июня президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.
Зерно можно вывозить из порта города Бердянска, можно через территорию Белоруссии. При этом российская сторона не выдвигает каких-то «условий».
Но такова политика России, а с Украиной всё иначе: десятки судов «застряли в украинских портах». Экипажи судов оказались заложниками у украинской стороны, отметил президент РФ.
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