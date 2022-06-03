Москва, , 20:47 — REGNUM Создать условия для безопасной транспортировки украинского зерна готова Россия, заявил 3 июня президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Путин Владимир Владимирович

Владимир Путин «Мы обеспечим мирный провоз, мы гарантируем безопасность подходов к этим портам, мы обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Чёрному морю в любом направлении».

Зерно можно вывозить из порта города Бердянска, можно через территорию Белоруссии. При этом российская сторона не выдвигает каких-то «условий».

Но такова политика России, а с Украиной всё иначе: десятки судов «застряли в украинских портах». Экипажи судов оказались заложниками у украинской стороны, отметил президент РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин заявил, что до кризиса сферу удобрений и продовольствия довели США