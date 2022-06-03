Москва, 3 июня, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Мировые цены на продовольствие будут только повышаться, заявил 3 июня президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Мир

Он пояснил, что из-за антироссийских санкций Запада мировая ситуация с удобрениями будет ухудшаться, поэтому надеяться на большие урожаи нельзя.

«Ситуация будет ухудшаться, ведь американцы, британцы ввели санкции на наши удобрения, потом осознав, что происходит, американцы сняли санкции, а европейцы нет. Сами в контакте со мной говорят: «Да-да, нужно подумать, нужно с этим что-то делать», а сегодня только усугубили эту ситуацию. Это будет ухудшать ситуацию на мировых рынках удобрений, а значит, и виды на урожай будут гораздо более скромными, а значит и цены будут идти только вверх», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что «это абсолютно недальновидная, ошибочная, просто глупая политика, которая ведет в тупик».