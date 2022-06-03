Москва, 3 июня 2022, 20:41 — REGNUM России необходимо разработать собственную климатическую программу на научной основе и рекомендовать её миру, — считает лидер российских «Зеленых» Андрей Нагибин. Об этом он заявил в ходе работы круглого стола «Международная климатическая политика: декларации и реальность».
Экологи представили открытый доклад с анализом экологических последствий реализуемой сейчас международной климатической политики, в том числе плана отказа от российских углеводородов REPowerEU и шестого пакета санкций.
«Европейская зелёная сделка» открыто является геополитическим проектом и уже поэтому обречена на неудачу, считают российские экологи.
Уже в прошлом году грубые ошибки в энергетической стратегии Евросоюза привели к неоправданному росту парниковой эмиссии.
План отказа от российских углеводородов REPowerEU и шестой пакет санкций только усилят эту тенденцию, уверены эксперты. «Наш западный сосед, который позиционирует себя как «всемирного лидера борьбы за климатическую стабильность» планирует рост потребления сжиженного, в том числе сланцевого, газа, канадской нефти из нефтеносных песков и угля. В очередной раз парниковая эмиссия вырастет, в очередной раз геополитические интересы оказываются гораздо важнее борьбы с глобальным потеплением», — констатировал Андрей Нагибин.
Канадская нефть добывается из нефтеносных песков путем нагревания, для чего используется мазут или нефтяной кокс. Углеродный след от сжиженного газа в 2–2,5 раза больше, чем от трубопроводного. Связано это не только с затратами топлива на его охлаждение до жидкого состояния, транспортировку на кораблях и регазификацию, но и с большим количеством утечек во время этих операций. Гидравлический разрыв, за счет которого добываются сланцевые нефть и газ, — это настоящий удар по окружающей среде.
Ветровые и солнечные станции, на которые делает ставку Евросоюз, не могут обеспечить стабильность энергетической системы. «При любых отклонениях — меньше ветра, прохладнее зима — энергосистема, основанная на возобновляемых источниках энергии, даёт сбои и в итоге снова приходится использовать ископаемое топливо, — говорит Степан Калмыков, руководитель Научного совета Российской академии наук по глобальным экологическим проблемам. — Фактически у Евросоюза складываются две энергосистемы, такой неполноценный гибрид, когда традиционная энергетика вынуждена страховать возобновляемую».
Более того, эти технологии крайне ресурсоемки. «Выполнение планов по энергетическому переходу на основе ВИЭ приведет к тому, что 37% суши окажется под угрозой от добычи металлов, из них 31% — это заповедники и дикая природа», — привела данные исследований член президиума партии «Зеленые» Александра Кудзагова.
Игорь Алабужин сомневается и в энергетической ценности топлива из сельскохозяйственных культур.
При этом миллиардные ежегодные инвестиции в биотопливо уже привели к тому, что в мире исчезли миллионы гектаров лесов и диких полей.
«Зеленые» считают, что России необходимо разработать собственную полноценную климатическую программу.
Союзниками России в этой работе могут стать страны БРИКС, развивающиеся страны Африки, Азии и Латинской Америки. «Мы готовы к сотрудничеству со всеми общественными, научными и политическими организациями, которые стремятся строить экологическое и климатическое взаимодействие на равноправной основе», — подчеркнул Андрей Нагибин.