Эдинбург, Великобритания, 3 июня, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Фирму Thistlelane Ltd, совладельцем которой является писательница Джоан Роулинг, обвиняют в препятствовании передвижения по туристической дороге Captain’s Road в долине Ярроу (Великобритания). Об этом 3 июня пишет Daily Mail.

( Daniel Ogren Джоан Роулинг

Как отмечает издание, пешеходы и велосипедисты утверждают, что передвижение по дороге к исторически важному объекту, поместью Уорлоу, затруднена из-за деревьев, поваленных лесозаготовительной компанией Роулинг. «Сейчас мы находимся на этапе, когда мы не можем следовать по Капитанской дороге из-за действий землевладельцев», — рассказывает житель Ярроу Пол Коллинз.

Ранее Джоан Роулинг раскритиковали за её слова о трансгендерах. Пользователи Сети были возмущены и требовали отмены писательницы, из-за чего её не пригласили на съёмки спецвыпуска «20-я годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс».