Курган, , 20:32 — REGNUM В Курганской области вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о растрате денежных средств бывшим директором детской спортивной школы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Установлено, что в период с 2018 по 2021 годы бывший директор Макушинской спортшколы фиктивно трудоустроил своего знакомого на должность инструктора по физической культуре. Своим подчинённым дал указания о начислении фиктивному работнику заработной платы и иных выплат, которые лично получал в кассе и присваивал. Общая сумма растраты составила 250 тысяч рублей.

Экс-директор спортшколы признан судом виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата вверенного имущества»). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с рассрочкой на два года по 12 500 рублей ежемесячно.