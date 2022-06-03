Москва, , 20:29 — REGNUM Не Россия является виновницей усугубления проблем с удобрениями и продовольствием, за это ответственны «американские и европейские партнёры», заявил 3 июня президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину — ведущему программы «Москва. Кремль. Путин».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Президент подчеркнул, что Россия к создавшемуся кризису не имеет вообще никакого отношения.

Владимир Путин «Следующий шаг, когда началась наша операция, европейцы, американцы — американские партнёры так называемые, они начали предпринимать шаги, которые усугубили ситуацию в этом секторе — и в продовольственном, и в секторе производства удобрений».

Напомним, западные страны обвиняют Россию в затруднениях с поставками зерна, которое они не могут получить якобы из-за спецоперации ВС РФ на Украине.

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