Минск, , 23:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно оказался востребован Западом и намерен воспользоваться ситуацией, убив сразу двух зайцев. Во-первых, заработать денег. Во-вторых, вернуться к многовекторности, разблокировав для себя западное направление внешней политики и сменив статус «соагрессора» и нерукопожатного узурпатора на спасителя человечества от голода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов, комментируя готовность Лукашенко к транспортировке украинского зерна через территорию Белоруссии.

Артем Агафонов Facebook.com/agafonov.by

«Поддержка Запада, если она и будет, то будет ситуативной и кратковременной. Лукашенко может её конвертировать в какие-то политические очки, но нельзя забывать о том, что Запад его уже списал, и лицензия на его политическое (а возможно и реальное) убийство там уже выдана. Её действие можно лишь приостановить, но не отменить. Поэтому решение заработать на транзите украинского зерна, если оно будет принято, я считаю очень опасным». Артём Агафонов

По его словам, Лукашенко не привыкать зарабатывать на противоречиях между Россией и Западом, причём зачастую в ущерб России. Такое пренебрежение интересами союзника ему обычно сходило с рук, однако это было в мирное время. Сейчас позиция «деньги не пахнут» не имеет права на существование. Деньги за транзит зерна не просто пахнут, они пахнут кровью русских солдат. Этим зерном Украина рассчитывается с Западом за поставки вооружений, которые идут на фронт. Об этом постпред России в ООН Василий Небензя официально заявил с трибуны международной организации, и страны Запада не смогли опровергнуть это обвинение.

«Поскольку в этот раз счёт идет не в долларах, а в человеческих жизнях, то я надеюсь, что Россия применит всё своё влияние, чтобы удержать белорусского лидера от этого опрометчивого шага», — резюмировал Агафонов.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко 3 июня в телефонном разговоре с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Белоруссия готова к тому, чтобы украинское зерно шло через территорию страны в балтийские порты.