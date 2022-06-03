Москва, 3 июня, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Известный писатель Роман Супер рассказал, почему Владимир Познер перестал вести публичный образ жизни. Об этом сообщил портал «‎Общественная служба новостей»‎ 3 июня.

Augustas Didžgalvis Владимир Познер

По мнению писателя, Познер не делает никаких высказываний о спецоперации на Украине, поскольку боится лишиться своей репутации. Также Супер заверил, что Познер желает как можно скорее вернуться к работе на телевидении и не будет совершать никаких действий, способных поставить под угрозу существование его авторского шоу.

Напомним, что уже несколько месяцев в эфире Первого канала не появляется программа «‎Познер»‎. Дальнейшая судьба проекта до сих пор остаётся неизвестной.