Приштина, Сербия, 4 июня, 2022, 00:55 — ИА Регнум. Сербская православная церковь (СПЦ) приостановила все контакты с властями сепаратистского Косово из-за «неслыханного нарушения прав человека и религиозных прав сербов в Косово и Метохии». Соответствующая информация была опубликована 3 июня настранице монастыря Високи Дечани в «Твиттере».

Julian Nyča Монастырь Дечани. Косово

В сообщении подчеркивается, что «открытая этническая и религиозная дискриминация по отношению к СПЦ наносит ущерб всем гражданам Косово».

Напомним, что полиция сепаратистского Косово 2 июня не разрешила священникам СПЦ служить в храме Христа Спасителя в Приштине литургию по случаю праздника Вознесения Господня.

Приштина уже шесть лет отказывается вернуть один гектар земли монастырю Високи Дечани, несмотря на постановление конституционного суда так называемого Косово.