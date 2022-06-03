Токио, 3 июня, 2022, 20:18 — ИА Регнум. SEGA опубликовала новый трейлер игры Sonic Frontiers, в котором показала шесть мнут игрового процесса. Ролик был выложен 3 июня на портале IGN.

Sega, Sonic Team Соник Супер Ёжик

Разработчики продемонстрировали, что собой будет представлять боевой геймплей (игровой процесс) в игре про Соника с открытым миром. Зрители могут видеть в трейлере, как всемирно известный ёж бегает по миру Sonic Frontiers и сражается с различными механизмами, один из которых (ближе к концу ролика) имеет просто гигантские размеры.

Напомним, релиз Sonic Frontiers состоится на ПК и консолях Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и Switch. Ожидается SEGA выпустит игру в период праздников в США, т.е. в ноябре–декабре 2022 года.