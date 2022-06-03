Лос-Анджелес, США, 3 июня, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Американский режиссёр Квентин Тарантино запустит подкаст под названием «Видеоархив». Об этом 3 июня пишет The Associated Press.

(сс) Gage Skidmore Квентин Тарантино

Как отмечает издание, именно так назывался магазин, в котором Тарантино начал работать почти 40 лет назад. Там он познакомился со своим будущим другом и соавтором сценария для «Криминального чтива» Роджером Эвэри.

Добавим, что премьера первых выпусков подкаста «Видеоархив» состоится летом 2022 года. В проекте Тарантино и Эвери будут пересматривать и обсуждать фильмы, взятые из оригинальной библиотеки видеоархивов.