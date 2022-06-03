Варшава, , 20:15 — REGNUM Жители Польши являются наиболее активными сторонниками членства своей страны в НАТО из стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Это следует из результатов социологического опроса, проведённого агентством Focus для проходящего в Братиславе (Словакия) форума Globsec Trends.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, членство Польши в НАТО одобряют 95% респондентов. Также поляки, наравне с литовцами, являются наибольшими сторонниками членства своих стран в Европейском союзе. Это в обеих странах одобряют по 88% опрошенных.

73% поляков считают США важнейшим иностранным партнером Польши. По отношению к Германии за последний год эта поддержка снизилась с 48% до 27%.

Опрос, проведённый во всех странах ЦВЕ, также ставил целью выяснить отношение к военному кризису на Украине. 87% опрошенных в Польше, 78% в Чехии и 74% в Литве указали на Россию как на страну-агрессора. При этом около 27% респондентов в Словакии, Румынии и Болгарии считают, что за это ответственен Запад, который спровоцировал Россию.

Поляки оказались также главными сторонниками членства Украины в НАТО и Евросоюзе, за это высказались 78% опрошенных в Польше. Наименьшее одобрение этому было получено в Венгрии — 23%.

88% поляков выступают за введение новых санкций против России, даже ценой повышения цен на продукты питания в их стране. 95% опрошенных в Польше и 84% в Чехии выступают за независимость своих стран от российских энергоресурсов.

При этом две трети венгров, словаков и болгар считают, что Россия остаётся стратегическим партнёром для их стран. Как подчёркивают социологи, большинство граждан стран ЦВЕ не видят никакой угрозы со стороны Китая, передаёт «Польское радио».