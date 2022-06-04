Белград, , 00:23 — REGNUM Сербский бизнесмен и политик Боголюб Карич оказался в санкционном списке ЕС из-за «близости к режиму президента Белоруссии Александра Лукашенко». Соответствующая информация 3 июня была опубликована в служебном издании ЕС.

Сербия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В издании отмечается, что Карич вместе с членами своего семейства развил сеть компаний по торговле недвижимостью в Белоруссии и «наладил контакт с семьей Лукашенко».

Напомним, что в 1987 году Боголюб Карич учредил первую частную строительную компанию в Москве. В 2004 году Карич баллотировался на пост президента Сербии и набрал на выборах в июне того же года почти 20% голосов избирателей. Позже он зарегистрировал свою политическую партию «Сила Сербии» и участвовал с ней в выборах в коалиции с другими демократическими партиями.