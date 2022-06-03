Москва, , 19:59 — REGNUM В Крыму на трассе «Таврида» появятся съезды к морю, в том числе в Ялту. Об этом 3 июня на брифинге журналистам сообщил заместитель премьер-министра России Марат Хуснуллин.

Трасса «Таврида» Mintrans.gov.ru

«Дальше она [трасса М-4 «Дон» за Краснодарским краем] выходит на Крым. В Крыму «Таврида» уже работает, сейчас мы проектируем и строим съезды к морю с «Тавриды», в том числе на Ялту. До Симферополя доходим этой дорогой, до Судака планируем делать, до Керчи, эти съезды мы тоже дополнительно делаем. Это тоже в пределах ближайших двух-трёх лет будет сделано», — заверил он.

ИА REGNUM сообщало, что трасса «Таврида», а также 70 дорожных сооружений в начале 2022 года были оформлены в собственность Республики Крым. Автомобильная трасса федерального значения А-291 «Таврида» начинается от Крымского моста и соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь, её протяженность превышает 250 км.