Москва, 3 июня, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Известный журналист Василий Уткин рассказал, почему на финале Кубка России приглашённые музыканты не пели вживую. Об этом сообщил портал «Центральная служба новостей» 3 июня.

Liverpool fc fan 1892 Василий Уткин

«Друзья мои, любой человек, который имел хоть какое-то отношение к телевидению, скажет вам в одно касание — если речь идёт не о концерте, а о сольном выступлении, никто никогда не будет устраивать на стадионе живой звук. Это адски дорого. Это стоило бы вдвое больше, чем гонорары самих артистов», — заявил журналист. Также Уткин отметил, что остался недоволен выступлением на мероприятии певицы МакSим (Марина Абросимова), хотя и не имеет ничего против её творчества.

Напомним, что на финале Кубка России выступили Люся Чеботина и МакSим. Стоит отметить, что песня МакSим «Знаешь ли ты» является неофициальным гимном футбольного клуба «Спартак».