Москва, , 19:53 — REGNUM Акции «Яндекса» 3 июня упали на 14,17% на торгах Московской биржи после сообщения о введённых ЕС санкций в отношении основателя компании Аркадия Воложа.

Яндекс Иван Шилов © ИА REGNUM

Падение на 14,17% — это уровень, какого не было с апреля 2017 года. К 16:30 мск падение замедлилось до 10%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Волож после появления информации о введённых в отношении него персональных санкций вышел из совета директоров компании и ушёл с поста гендиректора.

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