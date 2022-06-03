Москва, 3 июня, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Акции «Яндекса» 3 июня упали на 14,17% на торгах Московской биржи после сообщения о введённых ЕС санкций в отношении основателя компании Аркадия Воложа.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

Падение на 14,17% — это уровень, какого не было с апреля 2017 года. К 16:30 мск падение замедлилось до 10%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Волож после появления информации о введённых в отношении него персональных санкций вышел из совета директоров компании и ушёл с поста гендиректора.