Сантьяго, 3 июня, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Вблизи чилийского города Антофагаста, где располагается морской порт, произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщает 3 июня Reuters со ссылкой на европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Smchealth.org Землетрясение

Как уточняется, подземные толчки были зафиксированы на морской глубине 146 километров. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях к настоящему времени не поступало.

В начале мая в северной части Чили произошла серия из более чем 40 землетрясений. В связи с этим глава национального сейсмологического центра в университете Чили Марио Пардо предупредил об аномальной сейсмической активности в регионе.

«В этом районе землетрясения нередко происходят, мощные подземные толчки фиксировались и ранее. Но необычно то, что эти землетрясения произошли друг за другом в одной точке», — заявил он.

При этом эксперты пока не в состоянии предугадывать как грядущие землятресения в Чили, так и их возможную интенсивность.