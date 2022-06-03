Братислава, , 23:54 — REGNUM Евросоюз «с драматической скоростью» теряет популярность и авторитет в странах Западных Балкан. Об этом заявил спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак 3 июня, выступая на форуме «Глобсек» в Братислеве.

Мирослав Лайчак Gugganij

По его словам, Евросоюз в последние пять лет проводил ошибочную политику по отношению к этому региону, считая, что «не может произойти ничего страшного», и что не надо спешить с интеграцией балканских стран.

Лайчак отметил, что ЕС желает «приблизить к себе Украину», но это не должно происходить в ущерб Западным Балканам, передает агентство FoNet.