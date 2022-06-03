Вашингтон, 3 июня, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Деловую поездку в страны Ближнего Востока, в том числе в Саудовскую Аравию может совершить американский президент Джо Байден, сообщил он 3 июня журналистам.

(сс) jlhervàs Джо Байден

Отметив, что сейчас у него нет конкретного плана такой поездки, президент США не исключил визит на Ближний Восток.

Он сказал, что, возможно, поедет и встретится «как с израильтянами, так и с представителями некоторых арабских стран», включая Саудовскую Аравию.