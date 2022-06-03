Вашингтон, 3 июня, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Пекин связался с Вашингтоном для обсуждения встречи министров обороны США и Китая Ллойда Остина и Вэй Фэнхэ, которая может состояться в июне в Сингапуре, сообщает 3 июня Reuters со ссылкой на представителя администрации Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Китай официально обратился к Пентагону во вопросу о встречи министра обороны Остина и министра обороны Вэй Фэнхэ в Сингапуре позднее в этом месяце. Со своей стороны США уделят основное внимание «контролю конкуренции», — сообщил источник в администрации.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США и Китай завершают подготовку к первой личной встрече Ллойда Остина и Вэй Фэнхэ. Встреча должна пройти в рамках форума «Диалоги в Шангри-Ла», который будет проходить в Сингапуре с 10 по 12 июня.