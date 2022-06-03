3 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Европейский союз не признает и осуждает выдачу российских паспортов жителям освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Мирослава Романенко, , 19:48 — REGNUM Европейский союз не признает и осуждает выдачу российских паспортов жителям освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей. Об этом говорится в распространенном 3 июня заявлении главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«ЕС строго осуждает российские президентские указы от 25 и 30 мая, упрощающие процесс получении российского гражданства и выдачи российских паспортов украинским гражданам в Херсонском и Запорожском регионах… Европейский союз никогда не признает эти паспорта», — приводит заявление европейского дипломата ТАСС.

Заявление Борреля обсудили в мессенджере Telegram.

«Да кто их там ЕС спрашивает?» — отреагировала Светлана З.

«Венгерское гражданство, карта поляка [на Украине], румынское гражданство в Молдавии — это другое ©», — с сарказмом добавил Григорий.

«А выдачу румынских паспортов жителям Молдавии они не осуждают?» — поинтересовался Leprikon.

«Не ЕС решать», — пишет Inna S.

«Т. е. он не признает право человека стать гражданином?..» — недоумевает Николай П.

«А выдачу украинцам румынских и польских паспортов не осудил? Какое избирательное косоглазие!» — с сарказмом отметил Андрей К.

«Россия своих не бросает, а вы своих, — да. В этом вся суть», — добавил Саша.

Паспорт гражданина России Ufms-gov.ru

«ЛДНР не признаёт ЕС как самостоятельный субъект», — с юмором отреагировал Jack.

«Простите, а кто признает ЕС как САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ субъект?» — ответил ему (Jack) Григорий.

«А как насчёт «неграждан» в Прибалтике? А, ну это норм, наверное. Даже хорошо», — с сарказмом написала Katya N.

«ЕС против свободного выбора людей? Как это типично для ЕС», — добавил Артем.

«Ну, а что он может сказать? «ЕС приветствует решение гуманитарных проблем этих областей»? У ЕС совсем другие цели», — отметила HelenB243.

«Не думаю, что есть какой-то смысл всерьез воспринимать. Как осуждающая резолюция ООН, которая пляшет под дудку Америки, так и слова отдельных иностранных лидеров, которые тоже связаны с американцами тем или иным образом. Их желание показать лояльность к своему покровителю могло быть похвальным, но в текущей ситуации скорее вызывает презрение», — добавила Daresha B.

«А на каком основании? По-моему, в мире не запрещено получать любое гражданство. Главное — соответствовать требованиям, установленным государством, в чье гражданство ты хочешь войти. И если украинец захотел стать россиянином, то никто не вправе ему запретить», — пишет Bloodwaid.

«Так Запад сам провозглашал международное право народа на самоопределение. Склероз?» — поинтересовалась Veta G.

«Смотрю я, как осуждают Россию, и хочется смеяться. Любому разумному человеку понятно, что это осуждение просто попытка выслужиться перед американцами, которые правят бал на Украине и под дудку которых пляшет Европа, чтобы там ни утверждали о независимости. Так что предлагаю игнорировать любые осуждающие фразы в адрес России, всё равно в них нет смысла», — добавила Валентина Г.

«Вы же понимаете, что вот эти резкие фразы, осуждающие Россию, ничего не значат? Это просто слова, которые не влекут за собой каких-то последствий. Ну и в целом, похоже, осудившие страны не очень понимают, что Россию не так просто удалить с игрового поля, она тоже поддерживает мировой порядок и слишком важна для стабильности», — подытожила Алла К.