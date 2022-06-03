Новотроицк, Оренбургская область, , 19:32 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин и глава Новотроицка Дмитрий Буфетов сегодня, 3 июня, подписали соглашение о социально-экономическом партнёрстве на 2022 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Инвестиции сторон в рамках партнёрства составят 640 млн рублей: почти 320 млн рублей — вклад Оренбургской области, 200 млн рублей — «Уральской Стали», 120 млн рублей — Новотроицка.

«Соглашение не является самоцелью нашего сотрудничества. Мы всегда поддерживаем город. Причём с 2018 года объём финансирования вырос в три раза. Направим средства на развитие городской инфраструктуры, дорожной отрасли, спортивных, образовательных объектов. Я много раз говорил, что Новотроицк — интересный город, где мы пошагово создаём условия для комфортной жизни и работы. Региону нужны конкурентоспособные предприятия и рабочие места. Поэтому комбинат в первую очеред, должен вкладываться в модернизацию и расширение производства. Тренд на увеличение отчислений в городской и областной бюджеты уже есть», — отметил губернатор Денис Паслер.

Выделенные в рамках соглашения средства пойдут на развитие дорожно-транспортной отрасли и водовода, благоустройство городских территорий, ремонт социальных и спортивных объектов, помощь религиозным организациям по ремонту мечети и храма Петра и Павла, реконструкцию городской бани.