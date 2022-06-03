Вашингтон, 3 июня, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден прокомментировал слова Илона Маска о «суперплохом предчувствии» в отношении экономики, пожелав ему «удачи» во время «путешествия на Луну», сообщает 3 июня Reuters.

(сс) The White House Джо Байден

Ранее Маск сослался на свое «очень плохое предчувствие» относительно экономики и заявил, что ему придется сократить около 10% рабочих мест в компании Tesla, которая выпускает электромобили.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Маска, Байден пренебрежительно сказал: «Пока Илон Маск говорит об этом, Ford по большей части увеличивает свои инвестиции. Ford увеличивает инвестиции и строит новые электромобили. Они уже набрали шесть тысяч новых сотрудников, профсоюзных сотрудников. И это на Среднем Западе».

После этого президент добавил: «Так что, знаете ли, желаю ему удачи во время путешествия на Луну».

Не заставив ждать ответа, Маск написал в Twitter: «Спасибо, господин президент!».

Напомним, что в апреле 2021 года НАСА и компания Маска SрасеХ заключили контракт на строительство космического корабля для доставки астронавтов на Луну. Ценя сделки составила $2,9 млрд.