Вашингтон, 3 июня, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Американский рэпер Gucci Mane (Рэдрик Делантик Дэвис) выпустил новый трек Mrs. Davis. Выход работы состоялся на всех зарубежных стриминговых платформах 3 июня.

Кадр из клипа на трек Mrs. Davis Gucci Mane

В песне музыкант восхваляет свою жену Кейшу Дэвис, в браке с которой состоит уже пять лет. Вместе с синглом Gucci Mane представил одноимённый видеоклип, в котором также снялась его возлюбленная.

Напомним, что Gucci Mane и Кейша Дэвис поженились в 2017 году. В декабре 2020 года у пары родился сын.