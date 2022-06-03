Вашингтон, 3 июня, 2022, 19:17 — ИА Регнум. О приостановке своей деятельности в России из-за новых западных санкций сообщили 3 июня в пресс-службе гостиничного оператора Marriott International.

Globetrotter19 Отель Marriott

В компании пояснили, что санкции США, Британии и ЕС «делают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке». Отмечается также, что для бизнеса происходящее закрытие представляет проблему.

Добавим, что на российском рынке компания присутствует четверть века. Она в начале марта объявила, что закрывает офис в Москве, прекращает инвестиции в российский бизнес на фоне антироссийских санкций «из-за Украины».