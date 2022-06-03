Москва, , 19:15 — REGNUM В Ростовской области объезд Аксай будет завершён досрочно. Об этом 3 июня заявил заместитель премьер-министра России Марат Хуснуллин журналистам на брифинге.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У нас основная трасса, конечно, это М-4 «Дон». Основная часть её уже сделана, есть ряд участков, на которых мы в этом году делаем ремонт очень серьёзный, порядка 50 км. И одна из таких пробок — это дорога через Аксай в Ростовской области. Мы делаем обход Аксая, потому что в этом месте действительно идёт через населённый пункт большой трафик: и жители недовольны, и скорость медленная. Мы взялись его строить в прошлом году. По плану он был в 2024 году, но мы его планируем закончить в 2023 году, то есть на год раньше», — сказал он.

ИА REGNUM сообщало, что ещё весной 2022 года Хуснуллин отмечал, что объездная дорога Аксая может быть сдана досрочно — в 2023 году.