Мариуполь, ДНР, , 19:10 — REGNUM На одном из пляжей Мариуполя из-за взрыва погибли два человека, сообщает 3 июня Штаб территориальной обороны Донецкой народной Республики (ДНР).

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По предварительным данным, люди погибли от сработавшего взрывоопасного предмета, тип которого пока не установлен.

«В результате детонации взрывоопасного предмета на территории песчаного пляжа, расположенного по ул. Большой Морской, погибли два человека, один из них ребенок», — указано в сообщении Штаба.

Информация уточняется.

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