Лондон, 3 июня, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Британский актёр Генри Кавилл может вновь сыграть Супермена в будущем проекте киновселенной DC. Об этом написал портал Screen Rant 3 июня.

Gage Skidmore Генри Кавилл

Как сообщает источник, руководители Warner Bros. планируют привлечь Кавилла к съёмкам в новой картине о Супермене. Отмечается, что предстоящая лента станет продолжением кинокомикса «Человек из стали», в которой также снимался актёр.

Ранее Генри Кавилл уже примерял на себя образ Супермена в кино. Так, актёр исполнял роль супергероя в «Человеке из стали», «Бэтмене против Супермена» 2016 года и «Лиге справедливости».