Вашингтон, , 20:20 — REGNUM Полиция США застрелила узника, сбежавшего в мае из техасской тюрьмы и предположительно убившего семью из пяти человек, сообщает 3 июня Reuters.

Убийца Цитата из к/ф «Старикам тут не место». Реж. Джоэл Коэн, Итан Коэн. 2007. США

Полицейские Сан-Антонио обнаружили 46-летнего Гонсало Лопеса в пикапе, который он предположительно угнал у семьи, недавно найденной мертвой в своем доме.

Как рассказал представитель департамента полиции Техаса, преступник имел при себе винтовку AR-15 и пистолет. Он погиб во время перестрелки с полицейскими, которые пробили шины его автомобиля.

Ранее власти обнаружили в Сан-Антонио мертвой семью из двух взрослых и трех детей, при этом их пикап пропал.