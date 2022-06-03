Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 19:02 — REGNUM Жители ямальского города Надыма добились от горадминистрации возврата отопления в квартиры. Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Без отопления Иван Шилов © ИА REGNUM

В социальной сети «ВКонтакте» надымчане пожаловались на холод в квартирах, мол, рано горадминистрация завершила отопительный сезон. В мэрии им заявили сперва, что система отопления уже настроена на переход в летний режим и вернуть тепло в квартиры не предоставляется возможным.

Решение властей изменилось, когда в городе пошёл снег. В жилых домах отопление всё-таки появится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, синоптики обещали на Ямале на 3 — 4 июня дождь со снегом и ветром до 22 м/с.

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