3 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 23:02 — REGNUM Севастопольские призывники отправились к местам прохождения военной службы 3 июня. На церемонии присутствовал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Торжественная церемония отправки состоялась на железнодорожном вокзале города.

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Под звуки марша «Прощание славянки» 16 севастопольцев отправились на службу в Санкт-Петербург. Проводить их пришли родители, бабушки и дедушки, сёстры и братья, девушки, кого-то провожали уже супруги.

С напутствиями к призывникам обратились военные, общественники, родители.

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Весенний призыв в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сегодня же из Севастополя отправляется еще одна партия новобранцев — уже в Ростов-на-Дону.

Весенний призыв в Севастополе и по всей стране стартовал 1 апреля. В этом году из города-героя на срочную службу отправятся около 500 молодых людей.