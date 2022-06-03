Париж, 3 июня, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Французский гражданин, принимавший участие в боевых действиях на Украине, получил смертельные ранения, сообщил 3 июня журналистам представитель МИД Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, МИД республики неоднократно рекомендовал гражданам воздержаться от посещения этой страны.

«Мы получили скорбную новость о том, что французский гражданин получил смертельное ранение в ходе боевых действий на Украине», — сказал представитель МИД Франции.

«В этой связи мы категорически не рекомендуем приезжать на Украину вне зависимости от целей поездки», — указали в МИД Франции.

Подробных деталей гибели этого человека и степени его участия в боевых действиях он не привел. Тем не менее, также не было указано на принадлежность погибшего к сфере СМИ или к международным гуманитарным организациям.