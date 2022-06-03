Ярославль, 3 июня, 2022, 18:48 — ИА Регнум. 3 июня Ярославль с рабочим визитом посетил министр транспорта России Виталий Савельев. Об этом сообщает правительство области. Савельева встречал врио губернатора области Михаил Евраев.

Визит министра транспорта в Ярославль

«Мы обсудили все вопросы по объектам, которые важны для развития Ярославской области. Основная задача — это, конечно, дорожное строительство. 2 июня Президенту России В. В. Путину на совещании был представлен пятилетний план, который определяет развитие опорной транспортной сети. Замечу, что многие объекты, которые планируются в Ярославской области, уже попали в этот документ», — сказал Виталий Савельев.

Как сообщает правительство, Савельев и Евраев обсудили проект развития ярославского трамвая, который вошёл в перечень 10 пилотных в стране. Запланирована реконструкция всех существующих путей, закупка 47 современных низкопольных трамваев.

«Обсуждали и крупные строительные проекты, такие как Карабулинская развязка, трасса М8 и другие, — сообщил Михаил Евраев. — Также затронули вопросы развития авиасообщения, водного и общественного транспорта. Работаем над тем, чтобы в области появились современные низкопольные автобусы, троллейбусы».

В рамках визита в Ярославль министр транспорта оценил ход капитального ремонта проспекта Толбухина.