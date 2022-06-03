Донецк, , 18:46 — REGNUM Очень важным для всех жителей России назвали в Российском военно-историческом обществе восстановление Мемориального комплекса Саур-Могила, сообщили 3 июня в пресс-службе организации.

Мемориальный комплекс «Саур-Могила» до разрушения в результате боев в августе 2014 года Etoretro.ru

На встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным 3 июня в Донецке заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко сказал, что памятник будет восстановлен с использованием лучших материалов, без какой-либо халтуры, ведь «это святое место».

Николай Овсиенко «Там всё должно быть по высшему разряду. Возрождение Мемориала Саур-Могила является действительно общероссийски важным проектом. Он будет максимально деликатно сохранён и возрождён в первоначальном виде. Там не нужен другой памятник, там нужен этот памятник».

Напомним, курган Саур-Могила в Шахтёрском районе Донецкой области летом 1943 года вошёл в историю как символ борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Это место стало точкой разгрома нацистских войск, которые были отброшены с Донбасской земли.

Мемориальный комплекс был разрушен в августе 2014 года во время войны в Донбассе.

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