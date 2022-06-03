Восстановление Саур-Могилы важно для всей России — РВИО
Донецк, 3 июня, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Очень важным для всех жителей России назвали в Российском военно-историческом обществе восстановление мемориального комплекса «Саур-Могила», сообщили 3 июня в пресс-службе организации.
На встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным 3 июня в Донецке заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко сказал, что памятник будет восстановлен с использованием лучших материалов, без какой-либо халтуры, ведь «это святое место».
Напомним, курган Саур-Могила в Шахтёрском районе Донецкой области летом 1943 года вошёл в историю как символ борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Это место стало точкой разгрома нацистских войск, которые были отброшены с донбасской земли.
Мемориальный комплекс был разрушен в августе 2014 года во время войны в Донбассе.