Москва, 3 июня, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Гуманитарная помощь жителям Донбасса после начала спецоперации стала миссией российских регионов. Власть и граждане объединились в стремлении поддержать тех, кто оказался в беде. Комментируя важность гуманитарной миссии, Владимир Путин заключил, что «принципиальная позиция России по защите и поддержке жителей Донбасса, конечно, не устраивает многих партнеров, но это люди, которые реально сейчас в этой поддержке нуждаются». В отношении к жителям Донбасса проявляется человекоцентричность как ключевой принцип российской политики.

Василий Иванов, ИА REGNUM Гуманитарная помощь

Гуманитарную помощь на Донбасс активно отправляют губернаторы «новой волны». По оценке экспертов, в основе их управленческих стратегий лежит близость к людям, и это свойство проявляется в готовности помочь тем, кто в этом особенно нуждается.

О готовности Ярославской области отправить гуманитарную помощь в ДНР и ЛНР временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Евраев заявил сразу после начала спецоперации. На территории региона открылись пункты сбора гуманитарной помощи, благодаря чему каждый желающий смог внести свой вклад в поддержку жителей Донбасса. В апреле 2021 года Ярославская область отправила на Донбасс 21 тонну гуманитарной помощи, включившую в себя воду, крупы, детское питание, бытовую химию, а в мае — 20 тонн стройматериалов. Первая машина с гуманитарной помощью была собрана уже в марте, на второй день работы пунктов сбора.

«В сборе необходимых продуктов и вещей участвовали жители региона, предприниматели, общественники, волонтеры. И каждый делал это от чистого сердца, с желанием помочь братскому народу. Благодарю всех за участие и неравнодушие», — написал в своем ТГ-канале Михаил Евраев.

Активное участие в гуманитарной миссии принимает Тамбовская область под руководством временно исполняющий обязанности главы администрации региона Максима Егорова. Две фуры с гуманитарной помощью — непортящимися продуктами и хозяйственными товарами от местных производителей — отправили в ДНР и ЛНР уже 22 февраля, а губернатор взял процесс доставки груза на личный контроль. В марте регион отправил 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса, а 1 мая — более 35 тонн.

«Скажу больше: наши люди не только помогают мирному населению, но и делают подарки военным. Спасибо всем неравнодушным жителям Тамбовщины за участие», — обозначил важность гражданского участия в гуманитарной помощи Максим Егоров.

Также на территории Тамбовской области будет создан транспортно-логистический хаб Российского Красного Креста, где аккумулируют гуманитарную помощь для Донбасса и освобожденных территорий Украины.

Нижегородская область также регулярно отправляет гуманитарную помощь на Донбасс. В марте регион отправил в ДНР и ЛНР стройматериалы для восстановления пострадавших социальных объектов — больниц, школ, детских садов, а также более 17 тонн продуктов питания. В мае Нижний Новгород отправлял гуманитарную помощь дважды: 40 тонн предметов личной гигиены, продовольствия, строительных материалов и инструментов, а также более 210 тонн пиломатериалов.

«Огромное спасибо всем, кто принял участие в сборе и отправке гуманитарной помощи! Обязательно продолжим эту работу», — написал в своем ТГ-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин .

Он также рассказал, что в сборе гуманитарной помощи активно участвуют жители региона, нижегородский бизнес и волонтерские организации.

«Благодарю каждого жителя Самарской области, кто не остается в стороне и откликается на помощь братскому народу, нашим соотечественникам, которые оказались в трудной жизненной ситуации», — сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров .

Первые фуры с гуманитарной помощью из Самарской области отправились на Донбасс еще в феврале, а 27 мая колонна из 21 машины доставила туда более 100 тонн гуманитарной помощи и спецтехнику. Дмитрий Азаров лично сопровождал доставку грузов, среди которых были продукты питания, питьевая вода, товары первой необходимости и стройматериалы. Кроме этого, Самарская область отправила в город Снежное ДНР музыкальные инструменты, наборы для художников и спортинвентарь для детской школы искусств и спортивной школы.

Помощь российских регионов жителям Донбасса оценил политический аналитик Петр Колчин.