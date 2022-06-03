Москва, 3 июня, 2022, 18:43 — ИА Регнум. В России продолжается снижение уровня коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции, следует из данных, опубликованных на официальном портале стопкоронавирус. рф.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

По состоянию на 3 июня уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране оценивается в 31,1%. Отметим, что неделей ранее, 27 мая, этот показатель составлял 34,4%, а за неделю до этого — 36,8%.

Сообщается также, что вакцинация от коронавируса первым компонентом прививки на сегодняшний день была осуществлена91 957 470 раз, полный цикл вакцинации проведён87 661 037 раз.