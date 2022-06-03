Вашингтон, 3 июня, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Владельцы социальной сети Twitter объявили об истечении срока ожидания по сделке с Илоном Маском, который хотел приобрести компанию за $44 млрд, сообщает 3 июня Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

В заявлении Twitter указывается, что теперь вопрос о завершении сделки будет решаться акционерами компании и регулирующими органами — федеральной торговой комиссией и антимонопольным отделом министерства юстиции США.

В мае Илон Маск сообщил о приостановлении сделки, заявив, что компания должна доказать, что не более 5% всех ее пользователей являются ботами и созданы лишь с целью распространения спама.

При этом главный юрист компании Виджая Гадде указала на общем собрании, что понятия «приостановка сделки» нет и согласованная цена в $54,2 за акцию пересмотру не подлежит.

Напомним, что, согласно договору, если сделка между Маском и Twitter не состоится, то одна из сторон должна будет выплатить другой $1 млрд.