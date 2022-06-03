Москва, 3 июня, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Американская модель Хейли Бибер поделилась информацией о том, как справляется со стрессом. Об этом пишет портал Spletnik.ru 3 июня.

Кадр из интервью на телевидении Хейли Бибер

«Я люблю проводить время на природе, принимать ванну или делать дыхательные упражнения, они часто помогают мне снизить тревожность», — призналась модель. Помимо этого, Бибер отметила, что регулярно нервничает из-за критики в соцсетях, однако всячески пытается бороться с этим.

Напомним, что в апреле 2022 года Хейли Бибер перенесла инсульт. Модели экстренно провели операцию на сердце, после чего она сумела возобновить творческую деятельность.